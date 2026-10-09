24,211.35
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高水152
8,147.87
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外幣,匯率,外匯,人民幣,美元,日圓,即時新聞,財經新聞,外匯新聞,外匯黃金,新聞及評論
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29/09/2026 09:05
美匯指數報101.236，美國債息續飆十年期債息續創19年高
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.236
|101.197
|0.039
最新美元匯價
|貨幣名稱
|09:00報價
|08:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.32/36
|157.41/45
|157.36/40
|歐元/美元
|1.1365/69
|1.1364/68
|1.1371/75
|英鎊/美元
|1.3246/50
|1.3245/49
|1.3254/58
|美元/瑞郎
|0.8321/25
|0.8321/25
|0.8319/23
|美元/加元
|1.4180/84
|1.4179/83
|1.4174/78
|澳元/美元
|0.7009/13
|0.7011/15
|0.7017/21
|紐元/美元
|0.5658/62
|0.5656/60
|0.5666/67
|美元/人民幣
|6.7112/16
|6.7121/25
|6.7103/07
|美元/港元
|7.8443/47
|7.8446/50
|7.8454/58
上述報價只供參考用