29/09/2026 07:53

《國金頭條》美股三大指數收市跌，美債息續升，金價跌至近每盎司4100美元

《經濟通通訊社29日專訊》美股周一(28日)下跌，市場繼續受美國國債孳息率上升、油價走高及通脹憂慮升溫拖累。投資者同時關注美伊局勢發展，以及本周公布的一系列通脹及就業數據，評估聯儲局未來利率路徑。



道指盤中一度跌逾400點，納指跌幅亦接近1%。道指收市跌347.11點，或0.67%，報51481.51點；標指跌59.72點，或0.77%，報7683.69點；納指跌248.34點，或0.92%，報26820.38點。



美債市場方面，10年期美國國債孳息率升至約5.27%，較上周5.17%進一步上升，重返2007年金融海嘯前的水平；30年期美債孳息率亦由5.49%升至約5.57%，維持多年高位。



*油價升幅收窄*



油市方面，美伊談判的不確定性重新推高供應風險。油價周一早段一度大幅上揚，其後隨市場消化談判消息，升幅有所收窄。紐約期油及布蘭特期油均向上。紐約期油報每桶92.81美元，升0.4%；布蘭特期油報98.08美元，升0.6%。



英偉達(US.NVDA)逆市上升1.7%，受惠於公司宣布最多再斥資1500億美元回購股份，令其現有回購計劃總額增至2350億美元。



其他大型科技股則普遍受壓，SpaceX(US.SPCX)跌2.2%，特斯拉(US.TSLA)跌3.9%，Meta(US.META)跌4.8%，蘋果(US.AAPL)跌0.8%，微軟(US.MSFT)跌1.4%，谷歌(US.GOOG)跌0.6%，亞馬遜(US.AMZN)跌1.4%。



金價則顯著受壓。現貨金跌約3.5%，報每盎司4132美元，紐約期金亦跌約3.6%，報約每盎司4163美元。金價盤中一度跌幅擴大至約4%，並觸及8月5日以來低位，延續近期弱勢。



*美匯維持高位*



外匯市場方面，美匯指數維持近兩個月高位，升約0.15%，報約101.2，日內高見101.31，仍徘徊近兩個月高位。美元兌日圓偏強，日圓回吐上周升幅，美元兌日圓一度升至157.8水平，回升0.1%。歐元兌美元受美元走強拖累，歐元維持弱勢於低位徘徊，報1.1368美元，跌約0.2%。(kk)