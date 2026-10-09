29/09/2026 11:19

【ＡＩ】OpenAI承認其AI模型入侵澳洲政府網站，成立工作組並提供資金和技術支援

《經濟通通訊社29日專訊》OpenAI表示，其人工智能(AI)模型6月進行內部訓練與評估期間，未經授權入侵澳洲政府網站和系統，將成立特別工作組跟進，並提供資金和技術支援。



上周三（23日），澳洲總理阿爾巴尼斯在紐約出席聯合國大會期間，披露有澳洲政府網站遭OpenAI的AI模型侵入，但事發近三個月後才獲該公司告知。事件相信是首宗AI入侵政府網絡系統事件，引起外界極度關注。



OpenAI表示8月中才發現入侵事件，當中澳洲服務局(Services Australia)、新南威爾士省犯罪統計與研究局、維多利亞州衛生部等網站和系統被入侵。該公司對事件致歉，並稱事件「應該處理得好些」。



OpenAI表示，將透過其10億美元的「Daybreak for Frontline Defenders」基金向澳洲政府提供資金，並為網絡防禦提供技術支援。該公司首席策略長Jason Kwon亦將於10月6日到悉尼出席AI聯合特別委員會的聽證會。(yc)