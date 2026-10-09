29/09/2026 14:15

【ＡＩ】紐約市議會傳召馬斯克出席AI安全風險調查聽證會

《經濟通通訊社29日專訊》紐約市議會周一（28日）向馬斯克發出傳票，要求他或SpaceXAI的代表在有關人工智能(AI)安全風險的調查中作證。



紐約市議會議長Julie Menin在發給馬斯克的信中表示，該市的調查將評估AI對公共安全、網絡安全、經濟穩定、私隱、消費者和企業的風險，以確定是否需要即時立法，以保護紐約人。



SpaceXAI擁有X和聊天機器人Grok。但是Grok被指以真人圖像大量生成深度偽造色情內容，針對SpaceXAI的訴訟不斷，並面臨青少年提起的集體訴訟。



紐約市議會表示，已傳召馬斯克在10月5日出席議會全體委員會的聽證會。Anthropic、OpenAI、Google及Meta等AI巨頭也將派代表出席。(yc)