29/09/2026 16:10

【外圍經濟】美伊戰事引發油價飆升，美國喬治亞州停收燃油稅30天

《經濟通通訊社29日專訊》美國喬治亞州州長肯普(Brian Kemp)周一（28日）簽署行政命令，從當地時間周二凌晨零時起暫停徵收該州燃油稅，為期30天，以應對美伊戰事引發的油價飆升。



喬治亞州的汽車燃油消費稅為每加侖33.3美仙，柴油則是每加侖37.3美仙。新措施將令該州每月的稅收減少約2億美元。



肯普同時暫停了商用車輛的重量限制措施，以降低貨物運輸成本。



喬治亞州目前的平均汽油價格為每加侖4.19美元，比全美平均低近30美仙。根據美國汽車協會(AAA)數據，該州去年的平均汽油價格為2.88美元。喬治亞州的柴油均價為每加侖6.35美元，比全美平均低約20美仙。(yc)