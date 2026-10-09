29/09/2026 08:29

【開市Ｇｏ】美伊僵局持續美債息續飆，英偉達加碼回購，四新股今日掛牌

【要聞盤點】



1、美股周一(28日)下跌，市場繼續受美國國債孳息率上升、油價走高及通脹憂慮升溫拖累。投資者同時關注美伊局勢發展，以及本周公布的一系列通脹及就業數據，評估聯儲局未來利率路徑。道指盤中一度跌逾400點，標指跌幅亦接近1%。道指收市跌347.11點，或0.67%，報51481.51點；標指跌59.72點，或0.77%，報7683.69點；納指跌248.34點，或0.92%，報26820.38點。



2、伊朗官員據悉對美國中期選舉前與華盛頓達成協議持悲觀態度，認為選舉結束後衝突升級可能性很高。



3、美國國債周一(28日)普遍受壓，孳息率上升，市場進一步押注聯儲局未來加息。美國10年期國債孳息率持續攀升，一度觸及5.233%，創2007年6月以來新高。5年期美債孳息率日內曾升約5至7個點子，升至約5.04%至5.06%水平。



4、聯儲局理事庫克表示，AI未來帶來的生產率提升可能不足以抵消短期通脹壓力，就業市場看起來有能力承受進一步加息。



5、沙特關鍵的東西向輸油管道據悉已完成修復並恢復一半運力，經由該管道的原油流量達到了每日約350萬桶。



6、美國總統特朗普將於周二(29日)與眾議院議長約翰遜在白宮會見多名人工智能業界高層，據Semafor報，Meta(US.META)在獲邀企業之列，Anthropic行政總裁Dario Amodei，以及英偉達(US.NVDA)和OpenAI的高層亦獲邀參與。



7、英偉達董事會批准在現有股份回購計劃下額外增加1500億美元授權，令尚餘回購額度增至2350億美元，公司預計於2028財政年度結束前完成執行。英偉達(US.NVDA)股價周一(28日)美股早段升幅一度擴大至3.6%，創9月2日以來最大盤中升幅。



8、SpaceX(US.SPCX)的「星艦」周一(28日)在德州Starbase基地升空，展開第14次綜合飛行測試。今次任務首次以進入地球軌道為目標，並搭載26枚新一代Starlink V3衛星，標誌星艦由過往亞軌道測試邁向實際執行軌道任務。



9、中國總理李強主持召開國常會，要求研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施，加大宏觀政策逆周期調節力度，努力完成全年經濟目標。



10、中國據悉收緊對頂尖AI人才的海外出行限制，包括配偶和子女在內的直系親屬即使只是短期出境，也必須事先獲得官方批准。



11、中國國資委表示，中央企業「十五五」規劃提出，到2030年央企戰略性新興產業的增加值佔比再提升5個百分點。



【焦點股】



息口敏感股：新鴻基地產(00016)、恒基地產(00012)、紫金礦業(02899)、龍湖集團(00960)

- 聯儲局理事庫克表示就業市場有能力承受進一步加息。



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 沙烏地關鍵的東西向輸油管道據悉已完成修復並恢復一半運力

- 德黑蘭預計美國中期選舉後雙方衝突升級的可能性高



內房股：龍湖(00960)、中海外(00688)、潤地(01009)

- 中國總理李強主持召開國常會，要求研究出台穩定房地產市場、促進就業增收等政策措施



AI大模型股：MiniMax(00100)、智譜(02513)、阿里巴巴(09988)

- 中國據悉收緊對頂尖AI人才的海外出行限制



希音(00625)

- 首份半年報顯示淨收入僅微增1%，經營利潤同比下降逾50%



廣汽集團(02238)

- 擬發行新A股收購一汽豐田50%股權代價待定，A股今早復牌



快手(01024)

- 旗下可靈AI發布新一代視頻生成模型可靈4.0



中際旭創(03308)

- 控股股東中際控股260萬股解除質押，無股份作質押



海爾智家(06690)

- 本月暫斥2.9億元人民幣回購1389萬A股，累斥近23億元人民幣回購



諾比侃(02635)

- 擬折讓13.6%配股淨籌約1.3億元拓展AI業務



彤程新材(09607)

- 超購逾2倍一手全獲配股份，暗盤潛水近17%每手帳蝕738元



本末科技(06731)

- 超購逾207倍一手分配率60%，暗盤升逾3%



景旺電子(03228)

- 超購逾93倍一手分配率3%，暗盤潛水逾6%



羅博特科(03757)

- 超購逾7倍一手分配率35%，暗盤潛水近2%





【油金報價】



紐約期油上漲0.96%，報93.49美元/桶



布蘭特期油上漲0.32%，報98.88美元/桶



黃金現貨上漲0.15%，報4121.07美元/盎司



黃金期貨下跌0.38%，報4152.47美元/盎司