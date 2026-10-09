24,211.35
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高水152
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29/09/2026 15:05
澳元兌美元報0.6993，澳洲央行一如預期加息0.25厘
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.259
|101.197
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最新美元匯價
|貨幣名稱
|15:00報價
|14:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|157.44/48
|157.33/37
|157.36/40
|歐元/美元
|1.1358/62
|1.1355/59
|1.1371/75
|英鎊/美元
|1.3238/42
|1.3231/35
|1.3254/58
|美元/瑞郎
|0.8333/37
|0.8330/34
|0.8319/23
|美元/加元
|1.4183/87
|1.4189/93
|1.4174/78
|澳元/美元
|0.6991/95
|0.6984/88
|0.7017/21
|紐元/美元
|0.5651/55
|0.5652/56
|0.5666/67
|美元/人民幣
|6.7064/68
|6.7074/78
|6.7103/07
|美元/港元
|7.8450/54
|7.8445/49
|7.8454/58
上述報價只供參考用