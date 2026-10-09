29/09/2026 11:17

【ＡＩ】滙豐私銀報告：七成香港企業家加碼投資AI，近六成預計採用AI將帶動企業增聘人手

《經濟通通訊社29日專訊》滙豐私人銀行發表2026年《滙豐環球企業家財富報告》顯示，香港企業家正積極運用人工智能技術推動未來業務增長。69%計劃在未來12個月投放相當於全年營業額11%至30%的資金於人工智能技術，高於61%的全球平均值。此外，46%預計未來在人工智能方面的支出或較去年大幅增加。



該報告訪問了全球超過3000名高淨值及超高淨值企業家和創辦人，結果顯示他們對人工智能及其潛在影響抱有高度信任和信心。98%香港企業家表示，已因應人工智能調整業務營運模式，或計劃作出相關調整。報告指，58%香港企業家預計採用人工智能或帶動企業在未來兩年增聘人手（全球的數字則為44%）。同時，55%認為人工智能將有助提升生產力，高於全球的平均值(43%)；另有39%認為人工智能有助發掘新市場及商機。



香港企業家對業務前景及個人財富展望均維持高度樂觀。98%香港企業家均看好目前業務前景，當中逾半(54%)表示「非常樂觀」，而全球的數字則分別為95%及49%。此外，91%預期個人財富狀況將於未來數年有所改善，其中53%預期個人財富狀況將「大幅改善」；較全球平均值的44%為高。



滙豐私人銀行亞太區總監嚴樂居表示，香港企業家對前景維持樂觀，不少更在提升業務韌性及為未來作好部署方面領先全球同業。隨著企業積極投資科技以應對不斷演變的市場環境，人工智能亦成為推動企業信心的重要因素。然而，單靠科技並不足以實現長遠成功。要在未來突圍而出，企業除了加大投資，亦需要善用人脈、前瞻視野及穩健的風險管理策略，將機遇轉化為長遠增長。(bi)