29/09/2026 17:47

《本港樓市》中銀香港(02388)推「先P後H」按揭，實際按息2.68厘

《經濟通通訊社29日專訊》中銀香港(02388)宣布推出「特優先P後H」按揭息率計劃，客戶可按需要選擇首兩年或三年採用特優最優惠利率（特優P按息率），年利率為P減2.32厘，以現時實際最優惠利率計算即為2.68厘；特優P按期滿後，按揭利率將自動轉為以香港銀行同業拆息（H按息率）計算，年利率為H加1.3厘，並設有封頂息率P減1.75厘。



中銀香港個人金融產品部副總經理劉寶萍表示，在利率走勢及調整步伐仍存在不確定性的環境下，置業人士均希望及早規劃財務安排。該行的「特優先P後H」按揭息率計劃，為客戶提供更靈活多元的選擇。首兩年或三年的特優P按息率有助客戶獲享較低及穩定的按揭利率，更有效地管理置業初期的財務開支，其後計劃自動轉為H按後，客戶可享貼近利率周期變化的靈活長遠供款安排。



「特優先P後H」按揭計劃適用於一手及二手私人住宅市場樓宇買賣交易，以及物業套現、轉按及加按貸款。有意申請中銀香港「特優先P後H」按揭息率計劃的客戶，須於2026年12月31日或之前遞交申請，並於2026年11月1日至2027年4月30日期間成功提取按揭貸款。(bi)