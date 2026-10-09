29/09/2026 19:37

《再戰明天》中國公布PMI，美國公布ADP就業變動等數據

《經濟通通訊社29日專訊》中國公布PMI，及美國公布ADP就業變動等數據，料為周三（30日）市場焦點。



各國重要經濟活動方面，歐洲央行(ECB)管理委員會召開非貨幣政策線上會議。



*日本公布工業生產等數據，新世界公布業績*



數據方面，周三7:50am（本港時間．下同），日本公布8月工業生產，月率料由下滑0.2%改善至升1.4%，年率升幅料由3.9%擴大至6.9%；8月零售銷售月率料由2.1%逆轉至下滑1.1%，年率升幅料由3.7%收窄至3.2%。9:30am，中國公布9月製造業採購經理人指數，料由49.8升至50.1；9月非製造業採購經理人指數料由49升至49.2；9月綜合採購經理人指數。同一時間，澳洲公布8月建築許可，月率跌幅料由3.6%收窄至1%；8月消費者物價指數年率升幅料由3.5%擴大至4.1%。



1:00pm，日本公布8月新屋動工，年率升幅料由8.2%收窄至7%。2:00pm，英國公布第二季出口，季率升幅料由0.2%擴大至0.5%；第二季國內生產總值季率升幅料由0.6%收窄至0.4%，年率升幅料由0.9%擴大至1.2%；第二季進口季率升幅料由1.4%收窄至0.5%。同一時間，日本公布8月工具機訂單。同一時間，德國公布8月進口物價，月率升幅料由0.2%擴大至0.6%，年率升幅料由6.8%擴大至7.9%；8月零售銷售月率料由下滑3.4%改善至升1.5%，經季節調整年率跌幅料由2.4%收窄至1.2%。



4:30pm，香港公布8月貨幣供應M1；8月貨幣供應M2；8月貨幣供應M3。8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.5%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%。8:15pm，美國公布9月ADP就業變動，料由3.8萬升至7.4萬。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.6%升上6.4%；第二季個人消費料由0.5%升上3.4%；8月個人消費料由0.2%升上0.8%；8月個人所得料由0.4%升上0.5%；8月批發庫存月率升幅料由1.3%收窄至0.4%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由47.1升至51。



在本港，明日公布業績的公司有:新世界發展(00017)、金粵控股(00070)、亞洲果業(00073)、卓能（集團）(00131)、亨泰(00197)、國家聯合資源(00254)、錦藝集團控股(00565)、中國高精密(00591)、卓悅控股（新）(00653)、新世界百貨中國(00825)、環球實業科技(01026)、中國健康科技集團(01069)、中國環境資源(01130)、中國碳中和(01372)、大健康國際(02211)、卓悅控股（舊）(02920)、優地機器人(03231)等。



此外，明日銅師傅(00664)、華沿機器人(01021)等將有基石投資者持股解禁。(wa)