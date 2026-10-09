29/09/2026 11:31
《港元利率》港元拆息升跌互現，一個月拆息報3.02厘，三個月拆息報3.24厘
《經濟通通訊社29日專訊》港元拆息升跌互現，而與樓按相關的一個月拆息報3.01607厘，跌0.143基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.24238厘，升0.803基點。
隔夜息報2.84941厘，升14.941基點；一周拆息升2.083基點，報3.27631厘，兩周則跌2.161基點，報3.06488厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.52964厘，一年期則升1.078基點，報3.99673厘。
港元匯價今日在7.8455-7.8444之間上落，最新報7.8447。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報2.84941厘，升14.941基點；一周拆息升2.083基點，報3.27631厘，兩周則跌2.161基點，報3.06488厘。長息方面，六個月拆息無升跌，報3.52964厘，一年期則升1.078基點，報3.99673厘。
港元匯價今日在7.8455-7.8444之間上落，最新報7.8447。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|2.84941
|+14.941
|一周
|3.27631
|+2.083
|兩周
|3.06488
|-2.161
|一個月
|3.01607
|-0.143
|兩個月
|3.14381
|+1.113
|三個月
|3.24238
|+0.803
|六個月
|3.52964
|-
|一年
|3.99673
|+1.078
資料來源：香港銀行公會