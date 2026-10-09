29/09/2026 10:23

《投資觀點》普徠仕：盈利增長擴闊支持風險資產配置，應聚焦新興市場

《環富通基金頻道29日專訊》普徠仕環球投資方案國際主管兼基金經理Thomas Poullaouec及普徠仕亞洲投資委員會發表最新觀點指，最新一季美企業績揭示，企業盈利復甦正由更多行業共同推動。整體業績表現強勁，約78%的標普500指數成分股盈利高於市場預期，而分析員亦上調多個行業的盈利預測。業績勝預期帶動2026年盈利預測向上，2027年盈利預測亦持續上調，並仍反映強勁增長，顯示即使比較基數已提高，企業盈利動力仍在增強。



*企業盈利動力更趨廣泛，升勢不需單靠AI板塊支撐*



近期市場表現亦帶來正面訊號。儘管部分AI相關股份估值有所回落，整體市場仍展現韌性，其他板塊的強勢表現提供支持。AI仍然是企業盈利的重要增長動力，而大型雲端服務供應商的業績亦反映相關投資仍有延續空間；不過，現時市場升勢已不再需要單靠AI板塊支撐。



活躍的併購活動及穩健的資本市場亦提供額外支持。企業盈利來源日益多元，進一步支持該行對股票市場的正面看法；不過，考慮到估值及市場預期均處於較高水平，投資者仍需保持選擇性，並審慎部署。



*新興市場股票估值更吸引，美元轉弱或帶來額外支持*



隨著基本因素改善，加上估值具吸引力，該行近期進一步提高新興市場股票的偏高配置。經歷近期調整後，新興市場部分過熱情況已得到紓緩，而盈利表現仍然具支持。現時新興市場股票的預測市盈率約為10倍，相比已發展市場超過15倍，估值差距令新興市場的入市水平更具吸引力。



值得注意的是，相關投資機會正由科技板塊擴展至更多領域。基建、製造業、能源安全及數碼基建等範疇的資本開支持續增加，正帶來新的增長動力；與此同時，AI基建投資仍然是台灣地區及南韓市場的重要利好因素。



美元轉弱亦可能帶來額外支持，有助放寬金融環境及推動資金流入。美國財政赤字持續高企，亦進一步支持該行對美元中期走弱的看法。整體而言，企業盈利穩健、投資活動擴張及估值吸引，為新興市場回報提供更為多元的支持，因此該行維持偏高配置，同時留意科技股集中度、周期性風險及能源價格高企等因素。



*輕微偏高配置新興市場股票，固定收益維持偏低配置*



該行整體維持偏向風險資產的配置，並繼續偏高配置股票。同時，該行對整體新興市場股票作出輕微偏高配置，以提高投資組合的分散程度。南韓及台灣地區仍是AI半導體投資周期的主要受惠市場；中國則呈現有別於其他市場的AI發展模式，而拉丁美洲市場的商品相關資產亦可為通脹風險提供一定對沖作用。



固定收益方面，該行維持偏低配置，並繼續審慎看待存續期，同時增加新興市場本地貨幣債券配置。儘管估值已較高，新興市場股票及本地貨幣債券仍提供具吸引力的收益水平。美元結構性轉弱有利新興市場貨幣，加上各地貨幣政策周期持續分化，亦為新興市場本地貨幣債券帶來額外支持。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。