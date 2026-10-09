29/09/2026 11:23

【外圍經濟】Lazard資產管理：租金飆升恐威脅美國通脹，迫使美聯儲持續加息

《環富通基金頻道29日專訊》Lazard資產管理首席市場分析師Ronald Temple指，上周的核心焦點在於美國房屋負擔能力危機進一步惡化。按揭成本飆升推高租金通脹，恐將再次引發美國通脹升溫，並迫使美聯儲持續加息，與主要受能源價格驅動的歐日央行形成政策分歧。



*租金通脹料至少回到疫情前約4%，或與歐日央行形成政策分歧*



自2020年2月以來，每月按揭供款激增124%，將美國首次置業人士的年齡中位數推高至創紀錄的40歲，賦予業主極大的租金定價能力。Ronald Temple表示，不預期租金通脹會回到2022年初的15%，但至少很可能回到疫情前約4%的平均水平，預示著2027年上半年至中期的官方CPI數據將面臨上行壓力。



聯邦基金利率期貨目前顯示，美聯儲直至2027年7月或將再加息三次，目標利率區間預計推高至4.5%至4.75%。Temple指，一旦波斯灣局勢企穩且能源供應恢復正常，歐洲和日本收緊貨幣政策的壓力將顯著減輕，但美聯儲因需應對多重本土通脹驅動因素，令其情況可能並非如此。(wa)