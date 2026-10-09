29/09/2026 09:20
【聚焦人幣】人幣中間價貶12點子，報6.7411
《經濟通通訊社29日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7411，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏弱約230點，上個交易日報6.7399。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7411
|+12.00
|1歐元/人民幣
|7.6494
|-70.00
|100日圓/人民幣
|4.2750
|+65.00
|1港元/人民幣
|0.8594
|+1.20
|1英鎊/人民幣
|8.9172
|+165.00
|1澳元/人民幣
|4.7197
|+15.00
|1紐元/人民幣
|3.8100
|+49.00
|1新加坡/人民幣
|5.2673
|+53.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0914
|-209.00
|1加元/人民幣
|4.7449
|-61.00
|1人民幣/林吉特
|0.6065
|+11.50
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5711
|+242.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4372
|+97.00
|1人民幣/韓元
|202.1600
|+36.00