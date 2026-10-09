29/09/2026 17:17

【聚焦人幣】6月末中國外債餘額近2.5萬億美元，較3月末增長4%

《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯管理局公布2026年6月末中國全口徑外債數據：截至2026年6月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為170148億元人民幣（等值24982億美元，不包括中國香港特區、中國澳門特區和中國台灣地區對外負債）。



從期限結構看，中長期外債餘額為70124億元人民幣（等值10296億美元），佔41%；短期外債餘額為100024億元人民幣（等值14686億美元），佔59%。短期外債餘額中，與貿易有關的信貸佔41%。



國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，2026年二季度，中國外債形勢總體平穩。一是外債規模小幅上升。2026年6月末，中國全口徑（含本外幣）外債餘額為24982億美元，較2026年3月末增長861億美元，增幅4%，主要是受跨境貿易較為活躍等因素影響，企業貿易信貸、關聯公司間貸款等均有增長。二是外債幣種結構有所優化，期限結構基本穩定。2026年6月末，本幣外債佔56%，較2026年3月末上升1個百分點；中長期外債佔41%，與3月末持平。(jq)