29/09/2026 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收升91點子，兩連升報6.7037，創一周高

《經濟通通訊社29日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7037，較上個交易日4時30分收盤價升91點子，兩連升，創9月22日以來一周新高，全日在6.7033至6.7094之間波動。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升68點子，報6.7058。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7411，較上個交易日跌12點子，較市場預測偏弱約230點。



市場人士認為，當前中美利差倒掛明顯，加上國慶長假臨近，做多人民幣的套息成本較高，但人民幣空頭缺乏基本面支持，多空押注的性價比都不高。



「日內結匯需求很多，人民幣看起來還是偏升值，但幅度估計也有限，」一中資行交易員稱，若一個月升150點估計，套息收益將被抵消，年內人民幣最多升至6.65附近。(jq)