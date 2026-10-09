29/09/2026 18:30
《中國監管》外匯局：持續提升外匯市場韌性與活力，綜合施策維護外匯市場穩定
《經濟通通訊社29日專訊》國家外匯管理局發布《2026年上半年中國國際收支報告》。報告提到，加強跨境資金流動監測預警，不斷完善宏觀審慎管理，持續提升外匯市場韌性與活力，綜合施策維護外匯市場穩定。
報告並指出，未來一段時期，全球經濟發展可能延續分化態勢，科技創新繼續深刻影響經貿格局；中國經常帳戶收支規模將繼續增長，跨境雙向投資有望保持活躍。
報告稱，穩步擴大金融市場雙向開放，持續推進人民幣國際化，境內企業和銀行等將繼續統籌國內、國際兩個市場開展投資經營。
報告專欄還提到，要客觀全面觀察外匯套期保值對企業經營的作用；將繼續完善企業匯率風險管理服務，多措並舉提升企業應對匯率波動的能力，助力企業穩健經營。(jq)
報告並指出，未來一段時期，全球經濟發展可能延續分化態勢，科技創新繼續深刻影響經貿格局；中國經常帳戶收支規模將繼續增長，跨境雙向投資有望保持活躍。
報告稱，穩步擴大金融市場雙向開放，持續推進人民幣國際化，境內企業和銀行等將繼續統籌國內、國際兩個市場開展投資經營。
報告專欄還提到，要客觀全面觀察外匯套期保值對企業經營的作用；將繼續完善企業匯率風險管理服務，多措並舉提升企業應對匯率波動的能力，助力企業穩健經營。(jq)