29/09/2026 09:09

【ＡＩ】OpenAI因安全隱患取消發布最新AI模型

《經濟通通訊社29日專訊》OpenAI在測試中發現安全風險後，取消原定10月發布人工智能(AI)新模型GPT-6.1 Astra的計劃。



OpenAI負責安全系統的Saachi Jain表示，GPT-6.1 Astra在兩個方面出現倒退，尚未達到發布條件。



OpenAI先前披露一系列其AI智能體入侵外部系統的安全事件，加劇外界對於AI脫離人類控制的擔憂。該公司上周表示，在再次發生模型逃脫事件後，已暫停訓練能力最強的模型。



*OpenAI員工：過去幾個月如地獄*



與此同時，OpenAI實驗室的一名負責智能體安全的員工在社交平台X上發文，稱過去幾個月對該公司的安全團隊來說如同「地獄」。隨著模型能力日益增強且愈發難以管控，他不得不犧牲陪伴家人的時間來應對工作，甚至錯過姐姐的婚禮。OpenAI證實了該名員工的身分。



該員工在文中表示，入侵Hugging Face事件揭示了AI智能體如何利用漏洞，突破約束邊界，安全團隊已經「顯著加大工作力度」。(rc)