29/09/2026 09:41

【ＳｐａｃｅＸ】SpaceX星艦首度成功入軌，部署26衛星，惟返回地球降落時爆炸

《經濟通通訊社29日專訊》SpaceX(US.SPCX)「星艦」周一（28日）在美國德州Starbase基地升空，展開第14次綜合飛行測試。今次任務迎來重大突破，星艦首次成功進入地球軌道，並在約269公里高空成功部署26枚新一代Starlink V3衛星，標誌星艦由過往亞軌道測試正式邁向實際執行軌道任務。



不過飛行途中，因偵測到其中一個引擎意外關閉，導致原定繞行地球6圈、歷時10小時的任務被迫縮短至約3小時，提前結束。



星艦隨後重返地球，成功執行翻轉動作並在太平洋完成海上濺落。但太空船觸水後隨即爆炸，爆出巨大火球。SpaceX目前暫無回收該太空船的計劃，未來期望能在德州陸地實現重複使用。(rc)