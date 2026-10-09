29/09/2026 10:34

【外圍經濟】金價跌至7星期低點附近，分析：油價漲、美元及債息走強，形成完美風暴夾擊

《經濟通通訊社29日專訊》金價周二在每盎司4125元（美元．下同）左右波動，現報4127.59元。此前周一（28日）下跌4%至近7周低點。



黃金價格在9月下跌約7%。美國黃金交易所(American Gold Exchange)市場分析師Jim Wyckoff表示，美伊在霍爾木茲海峽的僵局持續，原油價格上漲，意味通脹可能進一步惡化，聯儲局或會再次加息；加上美元與美債息率同步走強，「形成完美風暴」，使不會產生利息的黃金價格大幅下跌。



不過，道富投資管理黃金策略主管多希(Aakash Doshi)預期金價可守住4000元大關，並看好未來6個月內，金價或上漲至5000元。(rc)