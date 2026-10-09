29/09/2026 10:53

【外圍經濟】日本最高外匯事務官員籲重視日美官員警告，日圓匯率受口頭干預反彈

《經濟通通訊社29日專訊》日本最高外匯事務官員三村淳周一（28日）接受路透社訪問表示，市場應重視日美就日圓疲弱所發出的「非常明確」警告。受此影響，日圓反彈，匯率抹去早前跌幅，一度升0.4%至每美元兌156.51日圓，觸及9月18日以來的最高水平。日圓現報157.41。



三村淳受訪時表示，日本首相高市早苗、財務大臣片山皋月以及美方官員，近期已就日圓貶值問題釋放明確訊號，市場應認真對待官方發出的信息。



他坦言，自己對日圓近期的走勢「既不滿意也不放心」。被問及當局是否準備再次干預市場時，他不予置評，被市場解讀為暗示採取進一步行動的可能性。



野村國際外匯策略師Yusuke Miyairi指出，日本最高外匯事務官員公開加入口頭干預行列，足以讓市場對財務省近期可能採取實際干預行動感到緊張，亦反映日本當局可能準備再次出手。(rc)