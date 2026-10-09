29/09/2026 13:28

【外圍經濟】高孳息債激增，高盛策略師：市場消化能力承壓

《經濟通通訊社29日專訊》高盛集團信貸策略師Amanda Lynam表示，美國高孳息債市場公司債供應激增，正開始讓投資者難以消化，推動風險溢價升至五個月來最高水平。



她受訪時表示：「市場正在為類似今年夏季早些時候投資級債市場出現的階段性供給消化不良做準備。現在高孳息債市場也出現了這種情況。」



一連串大規模垃圾債發行，包括軟銀集團一筆100億美元的交易，已將9月高孳息債發行規模推升至385.1億美元，使本月成為今年至今高孳息債發行最繁忙的月份。同時，Paramount Skydance Corp本周正尋求透過投資等級債和高孳息債，融資444億美元。



Lynam表示，這波發債潮，加上預計今年稍後還將有大量交易湧入，以及債券孳息率上升，正在給公司債利差帶來壓力。彭博指數數據顯示，截至上周五（25日）收盤，投資人持有公司垃圾債，相對於美國國債平均要求的額外孳息率擴大12個基點至294個基點，為4月以來最高。



Lynam亦表示，高盛統計顯示，今年至今債券市場與AI項目相關的融資供應規模已接近6000億美元，是一個非同尋常的數字。(rc)