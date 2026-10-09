29/09/2026 14:47

【ＡＩ】英偉達發布AI安全工具，表示本來可阻止入侵Hugging Face事件

《經濟通通訊社29日專訊》英偉達(US.NVDA)周一（28日）發布一套以AI智能體為導向的軟件安全工具。該公司表示，如果當初採用這些工具，「本來可以阻止AI程式碼平台Hugging Face遭入侵」。



安全工具名為「OpenShell」，利用英偉達中央處理器(CPU)晶片上的硬件功能，對智能體進行隔離和限制。英偉達表示，正與ARM和英特爾合作，以確保該系統同樣能夠在這兩家公司的處理器上運作。



英偉達先前在Hugging Face遭受OpenAI失控智能體大規模攻擊數月後，以130億美元收購Hugging Face。英偉達正與包括Anthropic在內的數十家合作夥伴共同推出這些AI安全工具。(rc)