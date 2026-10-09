29/09/2026 16:05

【外圍經濟】Yardeni：日圓套利交易平倉或正加劇全球債市拋售

《經濟通通訊社29日專訊》Yardeni Research表示，利用日圓作為融資貨幣進行套利交易的投資人，可能正加劇全球債市拋售。



該公司總裁兼首席投資策略師Ed Yardeni在報告中表示，全球債市暴跌的一個更可能的解釋是，隨著日本央行調高政策利率，日圓套利交易正在平倉，迫使套利交易者賣出先前利用低成本日圓借款所得資金，在全球各地買進的政府債券。



他表示：「這類交易令許多政府得以維持預算赤字，不會對國債孳息率造成上行壓力。如今，過去埋下的隱患開始浮現。」



Yardeni指出，在日本央行及其他主要央行將借貸成本維持在異常低檔之際，各國政府一面維持龐大財政赤字，一面累積大量債務。如今，市場可能正在見證反撲。(rc)