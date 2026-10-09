29/09/2026 16:29

【ＡＩ】麥肯錫：AI未來10年或迫使1100萬美國勞工轉工

《經濟通通訊社29日專訊》麥肯錫顧問公司的研究顯示，未來十年，對美國勞工而言，人工智能(AI)帶來的大規模失業或許並非最大威脅，更大的挑戰是要幫助數百萬人轉向新職位空缺。



這份周二發布的報告顯示，到2035年，大約1100萬名美國勞工（約佔當前勞動力的7%）可能因AI而需更換職業。這表示，美國每年職業轉換人數或將在未來十年增加到原先的三倍，歷史平均值約為21.5萬人。



麥肯錫分析指出，轉型對許多人而言將十分艱難，七分之六的勞工需要接受大量再培訓，並且面臨收入下降。



報告撰寫者提到，勞工並非可隨意替換。即使就業機會充足，如果這些職位所要求的技能、工作地點或薪酬與原有工作差異巨大，仍會造成數百萬人失業。



麥肯錫研究發現，最有可能被迫換工作的全職員工集中在三大領域：辦公室與行政支援、零售銷售、運輸物流，職位包括客服代表、收銀員及倉庫工人。報告預估，低收入勞工需要更換工作的機率，幾乎是高收入群體的八倍。(rc)