30/09/2026 17:18

《外圍焦點》德國公布CPI，美國公布ADP就業變動等數據

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數昨日全線低收，市場受美國國債孳息率持續上升及消費者信心轉弱拖累，投資者同時觀望本周公布的通脹及就業數據，以判斷聯儲局未來加息路徑。道指收市跌131.59點或0.26%，報51349.92點；標指跌12.85點或0.17%，報7670.84點；納指跌22.84點或0.09%，報26797.54點。港股方面，恒生指數收市報24613，升89點或0.4%，成交1872億元。



各國重要經濟活動方面，本港時間今晚11:45pm，歐洲央行執委施納貝爾發表講話。1日1:30am，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金在一場投資會議上做開場講話。



數據方面，今晚8:00pm，德國公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.2%擴大至0.5%，年率升幅料由2.9%擴大至3.1%。8:15pm，美國公布9月ADP就業變動，料由3.8萬升至7.5萬。8:30pm，美國公布第二季GDP價格指數，料由3.6%升上6.4%；第二季個人消費料由0.5%升上3.4%；8月個人消費料由0.2%升上0.9%；8月個人所得料由0.4%升上0.5%；8月批發庫存月率升幅料由1.3%收窄至0.5%。9:45pm，美國公布9月芝加哥採購經理人指數，料由47.1升至51。(wa)