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高水152
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30/09/2026 17:05
英鎊兌美元報1.3277，英國次季GDP按年升1.4%勝預期
美匯指數
|指數
|上日價
|漲跌
|101.234
|101.372
|-0.138
最新美元匯價
|
|17:00報價
|16:00報價
|上日紐約收市價
|美元/日圓
|156.93/97
|156.88/92
|157.27/31
|歐元/美元
|1.1358/62
|1.1345/49
|1.1341/45
|英鎊/美元
|1.3275/79
|1.3263/67
|1.3230/34
|美元/瑞郎
|0.8325/29
|0.8334/38
|0.8338/42
|美元/加元
|1.4177/81
|1.4183/87
|1.4189/93
|澳元/美元
|0.6974/78
|0.6974/78
|0.6983/87
|紐元/美元
|0.5653/57
|0.5650/54
|0.5640/44
|美元/人民幣
|6.7046/50
|6.7057/61
|6.7038/42
|美元/港元
|7.8459/63
|7.8455/59
|7.8467/71
*上述報價只供參考用