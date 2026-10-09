30/09/2026 08:05

《國金頭條》市場聚焦經濟數據和利率前景，美股美債雙殺，道指跌136點

《經濟通通訊社30日專訊》美股三大指數周二（29日）全線低收，市場受美國國債孳息率持續上升及消費者信心轉弱拖累，投資者同時觀望本周公布的通脹及就業數據，以判斷聯儲局未來加息路徑。



道指收市跌131.59點，或0.26%，報51349.92點；標指跌12.85點，或0.17%，報7670.84點；納指跌22.84點，或0.09%，報26797.54點。



美債息率升勢持續，30年期美國國債孳息率一度升至5.6206%，創2002年6月以來最高；指標10年期美債息率升至5.293%，創2007年6月以來最高。高息環境增加企業融資成本，亦令股票的吸引力受到壓制。



經濟數據方面，美國9月消費者信心跌至逾12年低位，反映家庭對未來商業環境及勞工市場的預期轉弱；8月職位空缺則減少25.6萬個至707.9萬個，低於市場預期。



大型科技股個別發展。SpaceX(US.SPCX)升2.6%，特斯拉(US.TSLA)跌1.3%，英偉達(US.NVDA)跌0.7%，Meta(US.META)升3.2%，蘋果(US.AAPL)跌2.7%，谷歌(US.GOOG)跌0.5%，亞馬遜(US.AMZN)升0.2%。市場亦關注人工智能企業Anthropic擬上市的消息，據報其上市估值目標超過2萬億美元。



市場正聚焦周三（30日）公布的個人消費開支(PCE)物價指數，以及本周一系列勞工市場數據。聯儲局官員對進一步加息的取態不一，紐約聯儲銀行行長威廉姆斯表示局方有時間觀察數據後再決定加息時機，而其他官員則認為仍可能需要進一步加息。



*美匯指數一度升至101.61*



外匯市場方面，美元維持強勢。美匯指數一度升至101.61，創6月底以來高位，指數日內升0.2%至101.38。美元兌日圓窄幅上落，主要於157上方徘徊，日內報157.21，微跌0.1%。歐元兌美元持續受壓，跌至約1.134美元附近，跌約0.2%，觸及近3個月低位。



金價低位回升，現貨金升約1.3%，報每盎司4169美元；紐約期金則升約0.8%，報4203美元。



油價周二回落，市場消化中東原油出口逐步恢復的消息。布蘭特期油跌1.8%，至每桶約96.05美元，紐約期油則跌3.6%至89.24美元。沙特阿拉伯恢復由紅海港口延布裝運原油，東西管道流量亦有所增加，改善市場對中東供應的預期。(kk)