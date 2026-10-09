30/09/2026 10:59

【外圍經濟】美國9月消費信心創逾12年低位，能源成本及就業憂慮升溫

《經濟通通訊社30日專訊》世界大型企業聯合會公布，9月消費者信心指數按月跌6.7點至81.9，遠低於市場預期，並創2014年以來最低水平；8月指數亦由原報數字下調至88.6。



分項數據顯示，反映目前經濟及勞工市場狀況的現況指數跌7.9點至109.3，為2021年以來最低；預期指數則跌5.9點至63.6，連續第三個月下滑，反映消費者對未來半年經濟及就業前景更加悲觀。



調查顯示，消費者對物價、商品及服務成本，以及油氣價格的憂慮升至新高。美國汽車協會(AAA)數據顯示，截至9月28日，全美普通汽油平均價格約每加侖4.48美元，較去年同期高逾1美元，並創歷年同期最高。



不過，就業市場暫未出現明顯惡化。美國8月職位空缺降至708萬個，但裁員減少、離職率大致穩定。(kk)