30/09/2026 08:31

【ＡＩ】OpenAI擬集資300億美元，估值劍指1.4萬億美元

《經濟通通訊社30日專訊》據彭博社引述知情人士報道，人工智能企業OpenAI正洽談新一輪集資，計劃至少籌集300億美元，投前估值約1.4萬億美元。相關磋商仍處早期階段，條款及最終金額均可能調整。路透亦引述彭博報道確認上述消息。



是次集資距離OpenAI今年3月底完成1220億美元融資僅數月。該輪融資投後估值達8520億美元，投資者包括軟銀、英偉達及亞馬遜，分別承諾投資300億、300億及500億美元；OpenAI今年2月公布的原始方案則為1100億美元、投前估值7300億美元。



OpenAI行政總裁奧特曼本月已表示，公司今年不會上市，認為在AI安全問題仍受關注之際推動IPO並不合適。最新融資被視為IPO延後期間的過渡性資金，以支持公司持續投入AI模型、算力及基礎設施。若以1.4萬億美元投前估值計算，OpenAI的估值將較3月底大幅上升，並有望高於Anthropic近期約9650億美元的私人市場估值。(kk)