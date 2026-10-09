30/09/2026 16:36

《本港經濟》金管局：外匯基金總資產為43354億港元，按月減少683億港元

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日公布，截至2026年8月30日，外匯基金總資產為43354億港元，較2026年7月底減少683億港元，其中外幣資產減少680億港元，港元資產減少3億港元。



外幣資產減少，主要是因為提取財政儲備存款。港元資產減少，主要是因為香港股票按市價重估。



貨幣發行局帳目顯示，2026年8月底的貨幣基礎為20,802億港元，較2026年7月底增長1億港元，增幅為0.01%。貨幣基礎增長，主要是由於已發行外匯基金票據及債券的折價攤銷，但有關增幅因負債證明書總額減少而被部分抵銷。



2026年8月底的支持資產總額增加32億港元至23,299億港元，增幅為0.14%。支持資產增加，主要是因為來自投資的利息收入，但有關增幅因贖回負債證明書及投資按市價重估而被部分抵銷。支持比率由2026年7月底的111.86%，上升至2026年8月底的112.00%。(ul)