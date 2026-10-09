30/09/2026 16:37

《本港經濟》本港8月份新申請貸款個案按月減少8.3%，新批按揭貸款額跌28.2%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局公布2026年8月份的住宅按揭統計調查結果。



8月份新申請貸款個案較7月份按月減少8.3%，至8 446宗。



8月份新批出的按揭貸款額較七月份減少28.2%，至322億港元。當中，涉及一手市場交易所批出的貸款減少31.8%，至91億港元；涉及二手市場交易所批出的貸款減少36.7%，至153億港元。至於涉及轉按交易所批出的貸款，則增加6.8%，至78億港元。



8月份新取用按揭貸款額較7月份增加11.6%，至328億港元。



以香港銀行同業拆息作為定價參考的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的61%下降至8月份的57%。以最優惠貸款利率作為定價的新批按揭貸款所佔比例，由7月份的1.3%上升至8月份的1.9%。



8月份未償還按揭貸款總額按月增加0.6%，至19754億港元。



按揭貸款拖欠比率為0.11%，仍維持於低水平，經重組貸款比率維持於接近0%。(ul)