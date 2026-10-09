30/09/2026 16:38

《本港經濟》本港今年8月份港元存款上升2.2%，人民幣存款跌2.1%

《經濟通通訊社30日專訊》金管局今日發表的統計數字顯示，認可機構的存款總額在2026年8月份上升1.4%，其中港元及外幣存款分別上升2.2%及0.8%。由年初截至8月底計，存款總額及港元存款分別上升7.3%及8.6%。香港人民幣存款在8月份下跌2.1%，於8月底為11015億元人民幣。跨境貿易結算的人民幣匯款總額於8月份為15376億元人民幣，而7月份為13837億元人民幣。存款變動受多項因素影響，包括利率走勢、市場集資活動等，因此適宜觀察較長期趨勢，毋須過度解讀個別月份的波動。



8月份貸款與墊款總額上升0.3%，由年初截至8月底計上升7.0%。其中在香港使用的貸款（包括貿易融資）在8月份上升0.4%，在香港境外使用的貸款大致維持不變。由於港元存款的升幅較港元貸款的升幅大，港元貸存比率由7月底的70.7%，下跌至8月底的69.3%。



8月份港元貨幣供應量M2及M3均上升2.1%，與去年同期比較均上升9.9%。8月份經季節因素調整的港元貨幣供應量M1上升3.5%，與去年同期比較上升4.7%，部分反映投資相關活動。貨幣供應量總額M2及M3於8月份均上升1.4%，與去年同期比較，M2及M3均上升11.0%。



由於按月貨幣統計數字或會受到各種短期因素（例如季節性的資金需求，以及營商與投資相關活動）影響而出現波動，因此應小心詮釋統計數字。(ul)