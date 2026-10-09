30/09/2026 08:34

【開市Ｇｏ】國際油價回落，內地推首購房貸貼息，OpenAI擬再啟融資

【要聞盤點】



1、美股三大指數周二（29日）全線低收，市場受美國國債孳息率持續上升及消費者信心轉弱拖累，投資者同時觀望本周公布的通脹及就業數據，以判斷聯儲局未來加息路徑。道指收市跌131.59點，或0.26%，報51349.92點；標指跌12.85點，或0.17%，報7670.84點；納指跌22.84點，或0.09%，報26797.54點。



2、30年期美國國債孳息率一度升至5.6206%，創2002年6月以來最高；指標10年期美債息率升至5.293%，創2007年6月以來最高。紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯表示，若經濟發展大致符合預期，聯儲局今年稍後再加息一次可能合適，但在9月加息後，當局毋須急於採取下一步行動。美國聯儲局理事巴爾則再度表示，局方可能需要進一步加息，以確保通脹及時回落至2%目標。



3、美國政府再次釋放戰略石油儲備，並敦促歐洲國家採取同樣行動以遏制燃料價格飆升，而沙特阿美連續第三個月上調液化石油氣出口價格。另外，OPEC+關鍵成員國據悉在本周末會議上可能維持11月原油產量配額不變。



4、中國將自10月1日起在全國範圍內對首次購房者實施房貸貼息，另外還包括下調抵押補充貸款利率25基點，增加科技創新和技術改造再貸款額度2000億元。此外，據悉人行設立一項新的再貸款工具，用於向商業銀行和政策性銀行提供低息資金，以幫助城投公司及地方政府關聯企業支付拖欠賬款。



5、特朗普會晤黃仁勳等人工智能業界領袖，簽署了一項具有「道德約束力」的AI協議，特朗普反對新增聯邦安全監管，稱正在考慮組建一個由大約10人組成的委員會來監督AI。



6、人工智能初創公司Anthropic在IPO文件中披露，已與馬斯克旗下xAI簽署算力協議，至2029年相關支出最高可達845億美元，採用基於英偉達(US.NVDA)晶片的計算資源。



7、據《彭博》引述知情人士報道，人工智能企業OpenAI正洽談新一輪集資，計劃至少籌集300億美元，投前估值約1.4萬億美元。相關磋商仍處早期階段，條款及最終金額均可能調整。路透亦引述彭博報道確認上述消息。另外，OpenAI推出AI常駐型智能體「Dots」。



8、蘋果(US.AAPL)CEO特努斯上任近一個月後據報啟動改革，蘋果目前正考慮減少部分中層管理職位，降低工程師與高層之間的管理層級；並不再嚴格遵循傳統春、秋兩季發布節奏，改為全年更頻密推出產品；公司亦已開始部分削減成本措施，近期Fitness+等服務團隊出現小規模裁員。





【焦點股】



內房股：中國海外發展(00688)、華潤置地(01109)、龍湖集團(00960)

- 中國將自10月1日起在全國範圍內對首次購房者實施房貸貼息1個百分點



內銀股：中國銀行(03988)、工商銀行(01398)、建設銀行(00939)

- 人民銀行下調抵押補充貸款利率0.25個百分點，增加科技創新再貸款額度2000億元人民幣



息口敏感股：新鴻基地產(00016)、紫金礦業(02899)、東方航空(00670)

- 聯儲局理事巴爾表示可能需要進一步加息，以確保通脹及時回落至2%目標

- 紐約聯儲總裁威廉姆斯指若經濟符合預期，今年稍後或再加息一次



三桶油：中國石油(00857)、中國海洋石油(00883)、中國石化(00386)

- 卡塔爾斡旋訊號及沙特管道產能部分恢復，油價單日重挫逾3%



馬鞍山鋼鐵(00323)

- 1.3億元人民幣悉售馬鋼慈湖股權予控股股東



歡創科技(06802)

- 超購3545倍一手分配率2%，暗盤升1.87倍帳賺逾1萬元，今日掛牌



茂業國際(00848)

- 控股股東兒子兼非執董黃維正溢價逾1倍建議私有化，今早復牌



金川國際(02362)

- 達成復牌指引，申請今早復牌



【油金報價】



紐約期油下跌0.11%，報89.33美元/桶



布蘭特期油上漲0.46%，報96.18美元/桶



黃金現貨上漲0.05%，報4183.69美元/盎司



黃金期貨上漲0.05%，報4184.85美元/盎司