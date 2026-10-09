30/09/2026 16:24

【ＡＩ】彭博經濟研究：OpenAI推遲模型發布，凸顯人工智能安全競爭成本

《經濟通通訊社30日專訊》彭博經濟研究表示，OpenAI決定推遲GPT-6.1 Astra原定於10月的發布，凸顯人工智能(AI)實驗室所能構建的模型，與其能夠安全發布的模型之間存在日益擴大的鴻溝。



彭博經濟研究認為，隨著系統在發布前愈發頻繁地觸碰安全紅線，核心問題將變為，實驗室究竟能把多少能力真正交付到客戶手中，以及為此需要捨棄甚麼。



就OpenAI而言，GPT-6.1 Astra在攻克高難度任務方面能力增強，但在遵守既定行為邊界方面卻有所退步。這是前沿AI企業遭遇的一系列安全挫折中的最新一例。彭博認為這再次表明，模型行為管理正在成為前沿AI開發的直接瓶頸。



彭博經濟研究指出，權衡取捨已經在影響OpenAI。在一個模型領先地位在少數前沿開發者之間快速輪換的市場中，OpenAI仍面臨激烈的競爭壓力。市場上已有性能相當的模型可供選擇，反覆重新訓練或推遲發布所付出的代價會更為高昂。(rc)