30/09/2026 14:52

滙豐穩定幣名為滙豐RedCoin，首階段聚焦P2P及P2M支付

《經濟通通訊社30日專訊》滙豐一項調查結果顯示，本地消費者已準備好迎接穩定幣推出。該行將分階段推行穩定幣產品，首階段將聚焦個人對個人(P2P)及個人對商戶(P2M)支付，稍後拓展至工商金融及企業層面，緊貼本港數碼資產及貨幣發展；將推出的穩定幣名為「滙豐RedCoin」。



*六成受訪者清楚穩定幣定義*



該行調查顯示，74%受訪者曾留意至少一種穩定幣用例，當中以「數碼資產交易及代幣化投資」(57%)的留意度最高，其次是「個人對個人支付」(53%)、「跨境支付」(52%)以及「商戶支付」(52%)。認知方面，六成受訪者能正確定義穩定幣為「與法定貨幣支持的數碼資產」。不過，當中仍存在若干差異，26%認為穩定幣由政府發行，另有10%認為可產生利息；而後者並非本港現行監管框架下的產品特點。



*滙豐推出公眾教育系列*



不過，受訪者對安全性、詐騙保障及監管清晰度仍態度審慎。他們認同防詐騙措施(53%)、流暢現金兌換(51%)及儲備透明度(39%)的重要性，但更清晰監管指引(62%)及公眾教育(55%)，才是令他們更有信心應用穩定幣的最大要素。



另外，該行表示將透過其應用程式、官網及社交媒體賬戶向本地消費者推出公眾教育系列，重點涵蓋防騙及清晰兌換機制等。(hp)