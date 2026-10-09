30/09/2026 12:41

大宗商品交易聯合工作組召開首次會議，許正宇:以黃金為切入點推進國際大宗商品交易生態圈建設

《經濟通通訊社30日專訊》由財經事務及庫務局局長許正宇領導的「大宗商品交易聯合工作組」今日召開首次會議。在今日的首次會議上，工作組就發展大宗商品交易的政策方向和目標作深入討論，並探討市場趨勢和香港發展潛力等重要範疇。工作組將繼續進一步跟進各個優先聚焦的項目，以期制定清晰明確的發展路線圖，為香港打造具國際競爭力的大宗商品交易生態圈。

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許正宇說，隨著全球大宗商品市場格局深刻演變，在鞏固香港現有金融市場優勢的同時，也主動開闢全新的增長點。香港憑藉「一國兩制」下「背靠祖國、聯通世界」的獨特優勢，正以黃金為切入點，全速推進國際大宗商品交易生態圈建設，對接國家「十五五」規劃。



他表示，工作組會貫徹落實《香港特別行政區經濟和社會發展五年規劃（2026-2030年）》的戰略部署，將香港打造為集交易、清算、倉儲、定價及融資於一體的國際大宗商品樞紐，更好地服務國家發展大局。(bi)