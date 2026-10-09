30/09/2026 18:41

中銀香港：截至8月底人民幣基金交易金額按年升33%，「跨境支付通」北向匯出交易金額升65%

《經濟通通訊社30日專訊》中銀香港(02388)表示，持續優化人民幣財富管理服務，豐富人民幣債券及人民幣股份類別基金選擇，滿足客戶跨境投資與全球資產配置需求，推動人民幣國際使用。



為進一步完善人民幣產品及服務生態圈，該行新增14隻人民幣債券，涵蓋不同期限及收益率；並新增15隻人民幣股份類別基金，涵蓋對沖與非對沖、累積及派息等不同選擇，協助客戶按其投資需要靈活配置人民幣資產。



中銀香港首席經濟學家鍾紅表示，當前國際貨幣體系正處於多元化重構階段，為人民幣國際使用提供重要機遇。依託經濟發展韌性強、金融高水平開放深入推進、利率匯率走勢平穩等優勢，人民幣資產的安全屬性和避險屬性顯著增強，正在成為廣受投資者青睞的全球資產組合優質載體。以熊貓債券市場為例，2026年上半年，熊貓債券發行超過1600億元人民幣，按年增長69%，發行主體多元；熊貓債券累計成交3426億元人民幣，按年增長49%，市場活躍度持續提升。



中銀香港個人金融產品部總經理周國昌表示，憑藉完善的人民幣產品及服務體系，該行的人民幣保單新造業務標準保費連續14年穩居市場第一，並提供多達16種人民幣人壽保險產品；在基金業務方面，該行提供188隻人民幣股份類別基金，數量居市場之冠。截至今年8月底，人民幣基金交易金額按年上升33%；同期「跨境支付通」北向匯出交易金額亦按年上升65%，反映人民幣在投資及跨境金融領域的使用日益廣泛。(bi)