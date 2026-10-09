30/09/2026 19:15

《再戰明天》歐元區公布CPI，美國公布失業率等數據

《經濟通通訊社30日專訊》歐元區公布CPI，及美國公布失業率等數據，料為周五（2日）市場焦點。



*多名歐洲央行官員發表講話，本港公布零售銷售*



各國重要經濟活動方面，周五本港時間3:30pm，歐洲央行副總裁武伊契奇、歐洲央行管委雷恩和斯萊彭、歐洲央行銀行監管委員會主席布赫在歐洲系統性風險委員會年度會議上發表講話；同一時間，歐洲央行執委奇波洛內在第10屆地中海地區央行會議上發表主旨演講。晚上10:00pm，達拉斯聯儲總裁洛根在第五屆移民宏觀經濟影響研討會上致歡迎辭。



數據方面，周四（1日）7:00am（本港時間．下同），澳洲公布9月製造業採購經理人指數。9:30am，澳洲公布8月出口；8月進口；8月貿易收支料由19.2億澳元升至20億澳元。4:30pm，英國公布9月製造業採購經理人指數，料由51.7升至52。5:00pm，歐元區公布8月失業率，料維持於6.4%。8:30pm，美國公布連續申請失業救濟金人數，料由171.9萬升至172.5萬；首次申請失業救濟金人數料由19.7萬升至20萬。9:45pm，美國公布9月製造業採購經理人指數，料由53.9升至57。10:00pm，美國公布9月ISM製造業指數，料由54.6升至54.9。



周五7:30am，日本公布8月失業率，料維持於2.4%。4:30pm，香港公布8月零售銷售，年率升幅料由4.5%收窄至4.2%。5:00pm，歐元區公布9月消費者物價指數，月率升幅料由0.4%擴大至0.5%，年率升幅料由3.2%擴大至3.7%。8:30pm，美國公布9月失業率，料維持於4.1%。10:00pm，美國公布8月工廠訂單，料由0.9%降至0.1%。(wa)