30/09/2026 14:29

【ＡＩ】智元創新上半年人形機械人出貨量約佔全球市場35%，排行第一

《經濟通通訊社30日專訊》IDC最新發布的人形機械人市場報告顯示，2026年上半年全球人形機械人出貨量接近2.5萬部，按年增長432.1%。其中，智元創新(AGIBOT)上半年出貨量超過8600部，位居全球第一，約佔全球市場35%。



IDC數據顯示，中國已成為全球人形機械人市場的重要增長市場。2026年上半年，中國人形機械人出貨量超過1.9萬部，佔全球市場約77.9%。而智元在中國市場的份額超過45%。



智元稱，將2026年定義為具身智能的「部署態元年」，持續推動機械人由量產走向真實工作場景。目前，智元機械人已在工業製造、文旅及零售等多個場景實現規模化部署，未來公司將繼續推動更多機械人由生產線走向真實工作崗位，並透過實際部署所產生的數據持續推動技術迭代，拓展具身智能在不同產業的應用。(rh)