30/09/2026 11:54

渣打：內地或開始新一輪貨幣寬鬆政策，不排除人行降準可能性

《經濟通通訊社30日專訊》人民銀行宣布下調抵押補充貸款(PSL)利率0.25個百分點，一年期PSL利率由1.75厘降至1.5厘。渣打銀行表示，這可能是新一輪貨幣寬鬆政策的開端，不排除人行降準的可能性，尤其是考慮到未來數月，政府債發行可能明顯放量。此外，人行料將支持人民幣溫和升值。



渣打銀行中國宏觀策略主管劉潔表示，這些支持性措施緊隨周一的國務院常務會議表態出台。隨著高頻數據進一步惡化，市場對今年經濟增長目標能否實現的擔憂升溫，國務院相關表態顯示，支持中國經濟增長的緊迫性正在上升。她續指，不過，即使PSL利率下調0.25厘至1.5厘，其吸引力仍然不足，難以推動PSL投放重新增長。



她表示，不排除人行會公布新的公開市場隔夜逆回購操作利率。若隔夜逆回購利率下調，將被視為後續銀行間利率進一步下行的強烈訊號。另外，由於政府債券發行速度明顯放緩，今年以來財政支出遠低於預期，官方很可能推動政府債提速發行。今年首8個月，中央和地方政府支出按年分別下降8%及2.7%；同期，國債和地方政府債淨發行規模下降16%和11%，亦指儘管債券供給將增加，市場利率預期繼續逐步下行，並預計人行將支持人民幣進一步溫和升值，包括保持中間價偏強的傾向，將其作為進一步寬鬆政策的前提條件。(bn)