30/09/2026 11:33
《港元利率》隔夜拆息大漲逾百點子，一個月拆息報3.01厘，三個月拆息報3.24厘
《經濟通通訊社30日專訊》隔夜拆息大漲逾百點子，而與樓按相關的一個月拆息報3.00518厘，跌1.089基點；反映銀行資金成本的三個月拆息報3.24167厘，跌0.071基點。
隔夜息報4.0875厘，升123.809基點；一周拆息升0.167基點，報3.27798厘，兩周則升2.56基點，報3.09048厘。長息方面，六個月拆息升0.851基點，報3.53815厘，一年期則升1.678基點，報4.01351厘。
港元匯價今日在7.8466-7.8455之間上落，最新報7.8461。
資料來源：香港銀行公會
隔夜息報4.0875厘，升123.809基點；一周拆息升0.167基點，報3.27798厘，兩周則升2.56基點，報3.09048厘。長息方面，六個月拆息升0.851基點，報3.53815厘，一年期則升1.678基點，報4.01351厘。
港元匯價今日在7.8466-7.8455之間上落，最新報7.8461。
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|4.0875
|+123.809
|一周
|3.27798
|+0.167
|兩周
|3.09048
|+2.56
|一個月
|3.00518
|-1.089
|兩個月
|3.1431
|-0.071
|三個月
|3.24167
|-0.071
|六個月
|3.53815
|+0.851
|一年
|4.01351
|+1.678
資料來源：香港銀行公會