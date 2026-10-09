30/09/2026 16:37

《投資展望》巴克萊：支撐經濟增長基本動力仍穩固，維持選擇性風險偏好

《環富通基金頻道30日專訊》巴克萊研究團隊發表全球經濟展望的季度報告指，儘管近期市場消息令人憂慮，但支撐經濟增長的基本動力依然穩固。只要人工智能相關投資、美國企業盈利能力和消費者支出持續優於預期，經濟和市場似乎有能力消化更為緊縮的央行政策以及更高的利率水平。



*經濟增長展現超預期韌性，AI資本支出熱潮仍是關鍵主題*



債券收益率上升、各國央行重啟緊縮政策，能源價格也維持高位，但受惠於人工智能投資周期、強勁的美國企業盈利，以及韌性較強的美國消費力這三項持久支撐因素，經濟增長的基本邏輯依然穩固。



經濟增長展現出超預期的韌性。儘管聯儲局、歐洲央行和日本央行均已轉向更緊縮的政策立場，全球經濟增長仍保持穩健。美國經濟繼續以穩健步伐擴張，歐洲的表現也好於預期。



美國仍是全球經濟增長的主要引擎。消費支出持續超出預期；勞動力市場狀況依然穩健；隨著人工智能驅動的收益增長以及經營槓桿效應在各個行業中日漸顯現，美國企業盈利增長表現尤為強勁。



人工智能資本支出熱潮仍是關鍵的結構性主題。儘管市場存在對於中國競爭、監管、規模定律效應放緩、電力供應約束以及美國政治因素等方面的擔憂，但超大規模雲服務商的投資仍在加速。沒有充分理由預期人工智能基礎設施建設會在未來數個季度失去動能。



西方國家財政壓力上升正逐漸成為市場關注的議題，但政策制定者擁有充足的政策工具，能夠在可預見的未來避免債券市場危機。美國中期選舉將吸引投資者的廣泛關注，但不太可能從根本上改變宏觀經濟的發展軌跡。



*美股企業盈利增長動能仍穩健，基礎或比預期更廣泛*



儘管債券收益率上升、能源價格居高不下，但經濟增長仍具韌性，且AI投資周期正在向更廣泛的領域擴展，這些因素依然支持投資者繼續持有風險資產。基於宏觀經濟展望，該行認為應該有選擇地配置具備上述優勢的資產，同時採用相對價值策略，而非大範圍的單邊方向性押注。



美股方面，在2026年第二季度財報季之後，該行將2026年標普500指數每股收益預期從337美元上調至365美元，並將目標點位元從7800點上調至7950點。同時，將2027年EPS預期從389美元上調至414美元。市場整體盈利增長動能依然穩健，主要受到以下因素支撐：科技行業表現持續超出市場預期並上調未來業績指引、AI需求保持穩健，以及工業領域基本面穩固。儘管利率環境可能進一步趨緊、消費支出有所走弱，給市場帶來額外挑戰，但企業盈利的韌性仍足以抵銷宏觀經濟層面的不利影響。



超大規模雲服務商的資本開支與標普500指數企業盈利走勢基本同步。預計2026至2027年期間，二者增長節奏將會較為相似，即同比增速可能放緩，但在較高基數基礎上，絕對規模仍將顯著增長。這是因為算力需求的增長仍然超過供給。AI投資的融資來源日趨多元，預計將有利於延長AI投資周期。此外，下游記憶體需求方的指引顯示，價格上漲這一推動2026年盈利增長的重要因素，可能延續至2027年。除了AI資本開支帶來的影響外，2026年第二季度，大多數主要非科技行業的EPS增長也超過了長期平均水準。與此同時，許多行業2027財年EPS預期上調範圍（即出現正向盈利預測修正的企業廣度）也顯著高於歷史平均水準。這顯示，企業盈利增長動能的基礎可能比許多市場參與者所認為的更加廣泛。



*美債息反映聯儲局政策預期，油價仍有較大上行空間*



年初至今，10年期美債收益率升向5%，反映市場對聯儲局政策路徑預期的重新定價，而期限溢價整體上仍與全球金融危機前的正常水準大致一致。9月FOMC會議結果顯示，聯儲局主要是因應經濟展現較強韌性而對政策立場作出溫和調整，而非其政策反應轉向更為鷹派。



油價近期大致已回歸該行的預測區間。然而，鑑於中東局勢仍存在變數，加上供應瓶頸持續緩解進程面臨的風險正在增加，例如沙特阿拉伯東西管中斷事件所凸顯的潛在供應風險。因此，該行認為油價預測面臨的風險偏向上行。



基於當前供應中斷的規模，以及今年觀察到的需求價格彈性，該行認為油價仍有較大的上行空間。如果當前局勢持續，油價在市場重新實現供需平衡之前，較現有水平仍有可能再上升約50%。(wa)



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《環富通》、編者及作者無涉。