30/09/2026 09:24
【聚焦人幣】人幣中間價升60點子報6.7351，創近三年八個月高
《經濟通通訊社30日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報6.7351，較上個交易日升60點子，創2023年2月2日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點，上個交易日報6.7411。
|貨幣兌換
|中間價
|漲跌(BP)
|1美元/人民幣
|6.7351
|-60.00
|1歐元/人民幣
|7.6215
|-279.00
|100日圓/人民幣
|4.2727
|-23.00
|1港元/人民幣
|0.8584
|-9.30
|1英鎊/人民幣
|8.8918
|-254.00
|1澳元/人民幣
|4.6959
|-238.00
|1紐元/人民幣
|3.7899
|-201.00
|1新加坡/人民幣
|5.2607
|-66.00
|1瑞郎/人民幣
|8.0608
|-306.00
|1加元/人民幣
|4.7341
|-108.00
|1人民幣/林吉特
|0.6067
|+2.30
|1人民幣/俄羅斯盧布
|12.5065
|-646.00
|1人民幣/南非蘭特
|2.4390
|+18.00
|1人民幣/韓元
|201.7000
|-46.00