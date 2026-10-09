30/09/2026 10:41

《Ａ股焦點》山東黃金AH齊升，董事長提議回購至多4億元A股股份

《經濟通通訊社30日專訊》山東黃金(01787)(滬:600547)9月29日公告，公司董事長王成龍提議公司使用自有資金及自籌資金，通過集中競價交易方式回購公司部分A股股份，回購股份將全部用於注銷並減少公司註冊資本。回購資金總額不低於3億元（人民幣．下同）且不超過4億元。回購價格上限不高於公司董事會審議通過回購股份方案決議前30個交易日公司股票交易均價的150%，具體以董事會及股東會審議通過的回購股份方案為準。



公告顯示，王成龍基於對公司未來發展前景的信心和對公司價值的認可，為維護公司全體股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，提升公司股票長期投資價值，促進公司健康可持續發展，提出本次回購提議。



山東黃金A股現漲5.58%，報22.7元；H股升3.4%。(wn)