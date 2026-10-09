30/09/2026 16:40

【聚焦人幣】人幣即期收跌16點子止兩連升報6.7053，全月升0.22%連升三月

《經濟通通訊社30日專訊》人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.7053，較上個交易日4時30分收盤價跌16點子，止兩連升，全日在6.7021至6.7057之間波動。全月計，人民幣即期匯率升值0.22%，連續三個月錄得漲勢。



離岸人民幣兌美元(CNH)現升12點子，報6.7069。



今日人民幣兌一美元中間價報6.7351，較上個交易日升60點子，創2023年2月2日以來近三年八個月新高，較市場預測偏弱約330點。



市場人士稱，國慶長假臨近，市場成交意願不強，靜待美國經濟數據提供新的指引。長江證券研報觀點認為，中國出口韌性和潛在待結匯資金仍可能繼續支撐人民幣。短期看，本輪離岸人民幣潛在升值點位或在6.5-6.6左右。中長期看，弱美元敘事和人民幣國際化進程或仍將持續支撐人民幣升值。(jq)