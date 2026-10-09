30/09/2026 11:51

【ＡＩ】DeepSeek開源面向華為昇騰算力平台基礎組件，國產「芯模協同」迎來進展

《經濟通通訊社30日專訊》DeepSeek今日宣布，已正式開源面向華為昇騰算力平台的基礎設施組件，標誌著國產模型與算力芯片協同的最新進展，並在打破英偉達(US.NVDA)生態壟斷的過程中邁出重要一步。



DeepSeek表示，本次開源的昇騰基礎組件涵蓋TileLang高級語言編譯工具、計算庫、分布式通信庫，所有組件與此前面向英偉達平台的開源組件一一對應。



DeepSeek並指出，在面向昇騰平台的研發過程中，公司與華為緊密合作，共同推進基於昇騰950的128卡超節點方案、共同對計算與通信進行了深度優化，「華為團隊給予了毫無保留的大力支持」。



此外，DeepSeek本次開源還包括昇騰平台核心計算與通信組件，為不同使用場景提供可複用的基礎能力。(sl)