30/09/2026 08:42

【美國加息】聯儲局理事巴爾與威廉斯為加息開綠燈，但何時加存分歧

《經濟通通訊社30日專訊》美國聯儲局理事巴爾周二（29日）表示，局方可能需要進一步加息，以確保通脹及時回落至2%目標。他在底特律經濟俱樂部發表演講時指出，通脹仍高於目標，暫未見明確趨勢顯示可及時回落，因此其基準情景仍包括進一步調整貨幣政策。



巴爾指出，美國經濟增長穩健，企業投資及消費支出具韌性，勞工市場亦保持穩固，但能源價格上升，以及人工智能相關投資需求增加，正對物價構成壓力。他認為，AI長遠或有助提升生產力及非通脹性增長，但短期對價格及勞工市場的影響仍存在不確定性。



*威廉姆斯料今年或再加息一次*



與此同時，紐約聯儲銀行總裁威廉姆斯表示，若經濟發展大致符合預期，聯儲局今年稍後再加息一次可能合適，但在9月加息後，當局毋須急於下一步行動，可先觀察更多經濟數據。



威廉姆斯指出，聯儲局9月將聯邦基金利率目標區間上調至3.75厘至4厘，為2023年以來首次加息，令決策者有更多時間評估經濟及通脹形勢。他預期，下一次加息時機仍取決於數據，市場此前押注10月會議加息的預期或因其言論而降溫。



威廉姆斯認為，能源價格及人工智能相關需求是目前較重要的通脹風險，關稅對商品價格的推升作用則已大致消退，目前尚無證據顯示有關供應衝擊已演變成更廣泛、持久的通脹壓力。



他預計美國今年通脹率約為3.5%，明年回落至略高於聯儲局2%目標的水平，並預期最快可於2028年令通脹回到2%。(rc)