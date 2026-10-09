30/09/2026 08:52

【ＡＩ】特朗普會晤人工智能業界領袖，反對新增聯邦安全監管

《經濟通通訊社30日專訊》在全球對人工智能威脅的擔憂日益加劇之際，美國總統特朗普在白宮與人工智能產業高層會面後，否定針對人工智能出台新聯邦法規的想法。



特朗普周二（29日）與二十多名矽谷領袖共進午餐後表示，現有法律足以保護美國人免受AI潛在風險的影響。與會者包括Anthropic CEO 阿莫戴和英偉達(US.NVDA)CEO黃仁勳。



特朗普與嘉賓在白宮東廳短暫會見記者時表示：「有人認為應該進行大量自我監管，而司法部、聯邦調查局等機構本身就已經提供監管，但自我監管非常重要。」



作為替代方案，特朗普和與會者簽署一項協議。眾議院議長約翰遜稱，該協議列出行業自願作出的若干承諾，包括實施「強而有力的內部控制以及多重內部和外部審查。」約翰遜表示，協議文本將會稍後公布。



其他科技業與會者包括Meta(US.META)CEO朱克伯格、Palantir Technologies(US.PLTR)CEO卡普和OpenAI總裁布羅克曼。(rc)