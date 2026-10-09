30/09/2026 09:33

【外圍經濟】迪士尼據悉在人力資源及技術部門裁員數百人

《經濟通通訊社30日專訊》知情人士透露，迪士尼(US.DIS)正在人力資源和技術部門裁減數百名員工。



迪士尼今年4月已裁減約1000個職位，涉及行銷部門以及公司其他業務板塊，包括影視業務、ESPN、產品與技術部門，以及部分企業職能部門。



該公司去年亦曾進行裁員，涉及影視行銷、電視宣傳以及選角與開發部門的數百名員工。



自達馬羅(Josh D'Amaro)於3月出任CEO以來，迪士尼已發生多項高層人事變動，其中包括任命在公司任職25年的資深員工羅德(Paul Roeder)擔任傳播總監。



截至2025財年年底，迪士尼約有23.1萬名員工，其中約17.2萬人在美國工作，5.9萬人在海外工作。(rc)